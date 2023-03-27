Kütahya Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri Germiyan Sokak’ta başladı.

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimizden itibaren tarihi Germiyan Sokağımızı her Ramazan ayında bu gibi etkinliklerle buluşturuyoruz. Hem Kütahya’mızı tanıtmak hem de değerli vatandaşlarımızı burada birlik ve beraberlik içinde aile ortamında bir araya getirmek istiyoruz. Kütahya; bir tarih kenti, kültür kenti, sanat kenti. Göreve geldiğimiz ilk yıl, 2020 yılında Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat etkinliklerini sizlerle birlikte beraber yaptık. 2021 yılında biliyorsunuz pandemi yaşadık. Pandemide bu etkinliklerimizi yapamadık ama 2022 yılında büyük zaferin 100. yılı, 1922’den 2022’ye dedik. 31 aralık 2022’ye kadar programlarımızı dolu dolu yaşadık. Bu yıl kültür ve sanat sezonumuzun ismini Hisarlı Ahmet olarak belirledik. Ramazan etkinliklerimiz bugün başladı ve 19 Nisana kadar devam edecek. Ayrıca halka açık olarak 10 farklı merkezde iftar programlarımız olacak. Kadir Gecesi Zafer Meydanı’nda hem iftar hem de sahur programında sizlerle birlikte olacağız. Bu yıl içerisinde seramik, çini, sanat ve halk zanaatları kültür yolu etkinliğimize uluslararası bir program ile başlıyoruz. Yine bu yıl Kütahya Festivalinin 46’ıncısını inşallah sizlerle birlikte yapacağız. Tüm programlarımızı dolu dolu sizlerle birlikte yaşamak istiyoruz. Ramazan etkinlikleri programımızın açılışına katılım sağladığınız için şahsım ve Kütahya Belediyemiz adına sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının da hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.