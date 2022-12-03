Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kdz. Ereğli Belediyesi’nin yerleşim yeri olmayan bölgeye yol açma çalışması yaptığı sırada meyve ağaçlarının iş makinesi ile sökülmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kdz. Ereğli Belediyesi’nin yerleşim yeri olmayan bölgeye yol açma çalışması yaptığı sırada meyve ağaçlarının iş makinesi ile sökülmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Dağlar Mahallesi’nde babası tarafından yaklaşık 60 yıl önce aldığı arsadan ormana doğru kadastro yolu geçirildiğini belirten Hüseyin Çelik, yerleşim yeri olmayan bölgeye açılan yolun çok elzem olmadığını ifade etti. Kdz. Ereğli Belediyesi’nin meyve ağaçlarını tüm engelleme çabalarına rağmen iş makinesi ile katlettiğini belirten Öztürk, olayı şu şekilde anlattı:

“Dün buraya Kdz. Ereğli Belediyesi zabıtaları geldi ve buradaki alanı ve ağaçları yıkacaklarını söylediler. Bende bunun üzerine daha önceden tanıdığım Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz beyi aradım ve ‘benim yapabileceğim bir şey yok’ dedi. Görüşmeden sonra Oğuz beyle tekrar görüştüm, ‘bana 2 ay süre verin, bunca yıl burası beklemiş, herhangi bir şey olmamış, elzem bir durumda yok. Bu yolun gerçekten gerekliliğinin olmadığını, olsa dahi 2-3 ay bekleyin’ dedik ama bunu kabul etmediler. Bundan sonra hiçbir yerleşim yeri yok, burası son ev. Diğer yerleşim yeri daha da aşağıda, oraya da giden başka bir yol var. Bütün meyve ağaçlarını, hatta meyveler burada hurma ağacından başlayıp, kepçeyi kullanan kişinin yüzündeki öfke ifadesi ile birlikte, acımasızca yıkmaya başlayınca ben dayanamadım kepçenin önüne geçtim. Kepçeyi kullanan vatandaş beni hiç düşünmeden kendisi çalışmasına buradaki incir, hurma ağacı, kivi ağacı ve birkaç ağaç daha vardı. Bunların hepsini buradan vahşice, katlederek yıktılar. Kdz. Ereğli belediyesi zabıtalarına rica ettik, biraz bekleyin diye. Çünkü Kaymakam beyden objektif bir gözle görmeleri için bir ekip istedik, kendileri göndereceğini söyledi. Buranın eski muhtarı vefat etti. Onların çocukları burada her istediklerini yaptıracak noktaya gelmiş durumdalar. Buradan herhangi birisi geçtiğinde çünkü burada en son yerleşke yeri biziz. Sonuçta biz kendi paramızla bir yer satın aldık mantığıyla hareket ediyoruz. Burada zamanında bir kadastro geçiyor ve aldığımız yerler o kadastronun çalışması orman içinde kalıyor. Bir haksızlık var. Bu haksızlığı da herhalde devletin yada devletin kurumları düzeltiyor olması lazım. Bizimle bir dertleri olmaması lazım, çünkü biz bir şey yapmadık. Büyük bir ihtimalle; bu bulunduğumuz, babamın 35 yıl önce aldığı bu yeri herhalde güzel bir konumundan dolayı bizi buradan göndermek istiyorlar. Biz Karadeniz’liyiz, lazız. Buradaki herhalde insanların içinde barındırmak istemiyorlar diye bir düşünce uyanıyor, başka bir neden göremiyorum.”

“Kişiye özel değil, halka hizmet istiyoruz”

Hüseyin Çelik’in kız kardeşi Nargül Eski ise Kdz. Ereğli Belediyesi’nin ihtiyaç olmayan bir yere yol açarken, hemen yakınlarında ki sokakta kanalizasyon hattı olmadığından etrafa mikrop yaydığını ifade etti. Belediyenin halka öncelikli hizmetleri getirmesi gerektiğini vurgulayan Eski “Madem buraya CHP’li belediye başkan yardımcısı Oğuz bey, buraya Dağlar köyü halkına hizmet getiriyormuş. Dağlar köyü muhtarıda hizmet getiriyormuş, kendileri öyle söylüyor. O zaman bu Zeynep Kent’in etrafına niye pisliyorlar. Neden buraya gelipte bir kanalizasyon yapmıyorlar? Hizmet budur. Burada oturamıyoruz ki, etraf tamamen sinek dolu, herkes mikrop kapıyor. Kalkıp ta burada hiçbir şey yokken burada yerleşim yeri yok, okul yok, cami yok o zaman nesine hizmet getiriyor, şahsa hizmet getiriyor. Biz devletimizden gerçekten sahip çıkılmasını istiyoruz ve asla da asla burada kişiye özel muamele değil, halka hizmet istiyoruz” dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi yetkilileri ise tüm sürecin kanuna uygun olarak işletildiğini belirtti.