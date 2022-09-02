Bergama Belediyesine bağlı Yaşam Boyu Eğitim Merkezinde, üniversite hazırlık kurslarına devam eden öğrencilerden büyük başarı geldi. 122 öğrenci üniversite hayallerini belediyenin ücretsiz olarak açmış olduğu kursların katkısı ile gerçekleştirmiş oldu.

Bergama Belediyesine bağlı Yaşam Boyu Eğitim Merkezinde, üniversite hazırlık kurslarına devam eden öğrencilerden büyük başarı geldi. 122 öğrenci üniversite hayallerini belediyenin ücretsiz olarak açmış olduğu kursların katkısı ile gerçekleştirmiş oldu.

Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde açılan kurslara devam eden öğrencilerin başarı tablosu göğüs kabarttı. Belediyenin üniversite hazırlık kursunda öğrenim görerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren gençler, önemli başarılar elde etti. Üniversite sınavlarının açıklanması ile birlikte gurur tablosu oluştu.

Bergama Belediyesi kursuna kayıt yaptıran 250 öğrenciden bu zorlu maraton süresince son güne kadar kurslara devam eden 154 öğrencinin 5’i Tıp, 1’i Eczacılık, 4’ü Hukuk, 2’si Diş Hekimliği, 21’i Mühendislik, 4’ü Öğretmenlik, 3’ü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2’si Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 1’i Odyoloji, 1’i Türk Dili ve Edebiyatı, 4’ü İngiliz Dili ve Edebiyatı, 1’i Mütercim Tercümanlık (Çince), 3’ü Mimarlık, 3’ü Veterinerlik, 1’i Psikoloji, 1’i Gastronomi ve 67’si diğer Fakülte ve bölümlere yerleşti.

Başkan Koştu: "Öğrencilerimizin başarısı bizi gururlandırdı"

Bergama Belediyesi kurslarında öğrenim gören öğrencilerin elde ettiği başarı dolayısıyla büyük sevinç ve gurur yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Göreve geldiğimiz günden öğrencilerimizin üniversitelere daha iyi hazırlanabilmesi için imkanlarımızı sonuna kadar zorlayıp, kurslarımızı açtık. Gençlerimizin hayallerine kavuşması için sene başından itibaren planlarımızı yapıp çok değerli eğitim kadromuzla yola çıktık. Ücretsiz eğitimlerimiz, deneme sınavlarımız, fotokopi ve diğer imkanlarımızla bir okul havasında kurslarımızın sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağladık. Öğrencilerimizin gayretleri ile de bu başarı tablosu oluştu. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kazanamayan öğrencilerimizin de üzülmemesini istiyorum. Seneye daha iyi hazırlanarak istedikleri bölümlere, hedeflerine varacaklarına yürekten inanıyorum. Bu başarıda büyük gayretleri olan hocalarımız başta olmak üzere, velilerimize, idarecilerimize bir yıl boyunca ortaya koydukları özveri ve gayret için teşekkür ediyorum" dedi.