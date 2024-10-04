Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocuklara yönelik yeni sahnenin açılışında, ’Dünyanın Eski Zamanlarında’ adlı çocuk oyunun sahneledi. Belediyenin yeni hizmet binasının 5. katında yer alan "Çocuk Sahnesi’nde, her hafta yeni bir çocuk oyunu sergilenecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Çocuk Sahnesi, ’Dünyanın Eski Zamanlarında’ adlı çocuk oyunu ile perdelerini açtı. Toroslar ilçesindeki Kuvayi Milliye İlkokulu’ndan yaklaşık 90 öğrenci, keyifli bir tiyatro deneyimi yaşadı. Yaklaşık 40 dakika süren oyunun ardından çocuklara kumbara ve pamuk şeker hediye edildi.

"Belediye binaları halkın korkarak gireceği yerler olmamalı"

Tiyatroda çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Burada Toroslar ilçesindeki Kuvayi Milliye İlkokulu’ndan öğrencilerimiz var. Bundan sonra her hafta bir gün burada çocuklarımız için tiyatro temsili sergileyeceğiz. Çocuklarımızı önemsiyoruz, onları geleceğimiz olarak görüyoruz. Sanatın her alanında olmaları ve kendilerini iyi bir birey olarak yetişmeleri açısından önemli" dedi.

Tiyatronun ’hayatın ta kendisi’ olduğunu belirten Seçer, "Çocukların tiyatro izlemesi mutlaka onlara bir şeyler öğretecektir, birikimlerine birikim katacaktır, sanata ilgilerini artıracaktır. Zaten bizim ’Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın’ projesi kapsamında da 13 ilçemiz ve köyler olmak üzere 21 bin çocuğumuza ulaşmıştık. Belediyemizin halkın belediyesi olmasını istiyoruz. Belediye binaları halkın korkarak gireceği yerler olmamalı. Onlara aslında bir mesaj olsun diye de belediye binamızda tiyatro sahnesini düzenledik" şeklinde konuştu.