Adıyaman Belediyesi’nin deprem sonrası sunduğu fizik tedavi hizmetleri takdir topluyor.

Adıyaman Belediyesi, Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi’nde depremde engelli kalan yada uzvunu kaybeden vatandaşların sağlıklarına kavuşması için fizik tedavi hizmeti veriyor. Söz konusu hizmet kapsamında evlerinden alınıp tedavi sonrası tekrar evlerine bırakılan vatandaşlara fizyoterapist eşliğinde fizik tedavi seansları ve havuzda egzersiz programı uygulanıyor.

Çalışmayla ilgili bilgi veren Yaşam Boyu Spor Merkezi Koordinatörü Ali Yılmaz, 50 kişiye fizik tedavi hizmeti sunduklarını belirterek, “Bu proje belediyemizin sosyal projeleri içerisinde parmakla gösterilecek bir projedir. Sabahın erken saatlerinde hizmet verdiğimiz arkadaşlar evlerinden alınıyor buraya geliyorlar. Burada fizyoterapist ve havuzda terapi desteğimiz var. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyileşmeleri yönünde en düzgün adımlar atılıyor” diye konuştu.