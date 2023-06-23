Karaman Belediyesi tarafından projelendirilen ‘Çocuk Oyun Köyü" projesinde, ana kucağı binasının yapımı tamamlandı.

Karaman Belediyenin projelendirdiği ve yapımı hızla devam eden projede çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar dahilinde proje içerisinde yer alan ana kucağı bölümü bitirilerek tamamlandı. Üniversite Mahallesinde 23 bin 183 metrekare alanda yapımı devam eden çocuk oyun köyü ana kucağı projesinde, özellikle özel gereksinimli çocukların rahatça eğlenebilecekleri, kendilerini diğer çocuklar ile farklı hissetmeyecekleri bir alan olarak projelendirildi. Köyün içerisindeki bir kısımda yer alan ana kucağı projesinde ise, özel gereksinimli oyun grupları, dinlenme kamelyaları, kafeteryalar, tv alanı, etkinlik alanları, nöbetçi anne odası, fizyoterapi alanı ve birçok alanlarıyla kapsamlı tesis olacak. Bunlara ek olarak fitness alanları, pergola yürüyüş ve bisiklet yolu da projede yer alacak.