Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde asfalt yama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde asfalt yama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yapılan program dahilinde çalışan Belediye ekipleri, acil olan bölgelere öncelik vererek asfalt onarım, bakım ve yama çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşların ve sürücülerin rahat ve güvenilir bir şekilde yol ve kaldırımları kullanmalarını isteyen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in talimatı üzerine harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, deforme olan yollara yönelik sıcak asfalt yama çalışmalarını kavurucu sıcaklıklar altında devam ettiriyor.

Kent merkezinde başlayıp il Emniyet Müdürlüğü güzergahına kadar araçların geçişleri için sıkıntı oluşturan yol bölümlerinde süren sıcak asfalt yama çalışmaları, ekiplerce tespit edilen şehrin diğer noktalarında da devam edecek.