Siirt Belediyesi mesleki-teknik, kişisel gelişim ve hobi kurslarına katılan kursiyerler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen mesleki-teknik, kişisel gelişim ve hobi edindirme kurslarına katılan 2 bin 224 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını almanın sevincini yaşadı. Siirt Belediyesi Kadın Yaşam Merkezinde düzenlenen törende, farklı branşlarda açılan kursları başarı ile tamamlayan 2 bin 224 kişi sertifikasını alırken, kadınların ürettikleri ürünler sergilendi. Sertifika törenine Siirt Belediye Başkanı Baş Danışmanı M. Şefik Erden, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özekinci, Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri, kurum amirleri, kursiyerler, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

46 eğitmen tarafından yüzme, yabancı dil, okuma yazma, el sanatları, ukulele, gitar, piyano, resim, plates, zumba, step aerobik, halk oyunları, Kur’an-ı Kerim, akıl ve zeka oyunları, bilgisayar, dikiş-nakış, uygulamalı tiyatro, bağlama, çini işlemeciliği, kişisel gelişim kursları verildi. Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını Siirt Belediye Başkanı Baş Danışmanı M. Şefik Erden ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özekinci verdi.

Törende minik çocukların gösterisi ilgiyle izlenirken, kursiyerlerin yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünler, misafirler tarafından yoğun ilgi gördü.