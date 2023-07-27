Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 7 Temmuz tarihinde AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı görevine atanan Murat Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi ve Şehitkamil Belediyesine ziyaret ederek, yapılan hizmetleri yerinde inceledi.

İlk toplantının ardından görevine başlayan AK Parti İl Başkanı Murat Çetin ve il yönetim kurulu üyeleri, ziyaretlerine ilk olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcıları Osman Toprak ve Halil Uğur’un anlatımıyla yapılan saha gezisine ilk olarak 25 Aralık Panorama Müzesi ile başlayan AK Parti Gaziantep İl Yönetim Kurulu Üyeleri ‘Gazi şehrin 11 ay boyunca düşmana karşı verdiği mücadeleyi iliklerine kadar hissettiklerini; özgün ve zengin içeriğiyle şehrin kalbinde yaşayan bir müze olduğunu’ dile getirdiler.

Ziyaretlerine, Hasan Celal Güzel, Kuzeyşehir, Beykent ve Göllüce Mahallelerindeki tesislerle devam eden yeni yönetim, BÜSEM, Gaziray, Gaziray Parkı, İbrahimli Parkı, Vadi Alleben, Mutfak Sanatları Müzesi, Engelsiz Yaşam ve Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Gaziantep’in belediyecilik alanında Türkiye’ye örnek bir şehir olduğunu kaydeden yeni yönetim, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine tam not verdi.

AK Parti Gaziantep İl Yönetim Kurulu Üyeleri, bilim, kültür, sanat ve spor şehri olma yolunda ilerleyen Gaziantep’e kazandırdıkları eserler karşısında, Başkan Şahin’e teşekkür ederek, devam eden projelerin bitmesiyle Gaziantep’in her konuda çekim merkezi olacağına dikkat çekti.

Şehitkamil Belediyesine ziyaret

Ziyaretlere devam eden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin ve beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip Şehitkamil İlçesinde yapılan hizmetleri Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu rehberliğinde Şehitkamil’in hizmetlerini gördü.

Saha gezisine ilk olarak Sanat Merkezi ile başlayan AK Parti Gaziantep il yönetim kurulu üyeleri, ziyaretlerine Çıksorut Millet Bahçesi, Mütercim Asım Kütüphanesi, Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi, Çıksorut Pazar Yeri, Fidanlık, MÖP Şantiye, Makine Sanayi, Çöp Transfer İstasyonu, Trafik Park, Belkıs Gençlik Kütüphanesi, Beykent Stadyumu, Göktürk Konut Projesi, Göktürk Konutları, Vadi Park, AGRO Park ve Üniversite Otopark ile devam etti.

Vadi Park hakkında bilgiler veren ve parkın spor yapan vatandaşlar açısından ilgi ile karşılanan bir park olduğunu belirten Rıdvan Fadıloğlu, “Park içerisinde, 2 bin 400 metrekare biyolojik gölet, 3 kilometre yürüyüş parkuru, yaklaşık 2 kilometre bisiklet yolu, yoga alanı, yaşlılar için 800 metrekare büyüklüğünde fitness ve refleksoloji alanı, 2 adet 570 metrekare büyüklüğünde fitness alanı, 1 adet skate park, 2 adet futbol sahası ve basket sahası, farklı yaş gruplarına göre toplam 4 bin 360 metrekare çocuk oyun parkları, kum havuzu ve güvenlik kulübesi bulunuyor ve Şehitkamil Vadi Park içerisinde parkın iki bölümünü birbirine bağlayan 300 metre uzunluğunda yeşil bir köprü var” şeklinde konuştu.

İl yönetiminden devlet tiyatrosuna büyük ilgi

İnsanların yaşam kalitesini ve kültür seviyesini arttırmak adına yapılan Şehitkamil Devlet Tiyatrosu içerisinde bulunan ve her yaştan insanın yararlanabileceği çeşitli alanlarla, İçerisinde tiyatro binası, ana giriş ve fuaye alanı, 600 kişilik ana salon, 500 metrekarelik sahne, hareketli orkestra çukuru, hareketli sahne, kulis ve hazırlık odaları, sahne dekor ve depo alanları, VİP salonu, 3 bin metrekarelik kütüphane, DENE-YAP atölyesi, sanat merkezi, kafeterya, 3 bin 200 metrekarelik kapalı otopark, 200 araçlık açık otopark bulunan Devlet Tiyatrolarının Eylül ayında start verilecek olmasına büyük ilgi gösteren İl yönetim kurulu üyeleri, Şehitkamil Belediyesi’nin vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve şehrin daha iyi bir geleceğe yönelik adımlar atmasını sağlamak amacıyla başarılı projelerini hayata geçirmeye devam ettiğini ve Şehitkamil’in yapılan hizmetler neticesinde Türkiye’nin gelişmişlik endeksi yüksek ilçelerden birisi olduğunu belirterek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na Gaziantep’e kattığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sundu.

Şehitkamil’in projeleri örnek olmaya devam ediyor

Şehitkamil Belediyesinin yaptığı projelerle örnek olduğunu ve sanat, spor, çevre ve eğitim konusunda dikkat çeken çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, “Son dönemde yapılan belediye hizmetleri arasında, çevre, eğitim, sanat ve spor alanlarında dikkat çeken çalışmalar yer alıyor. Sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent için A’dan Z’ye her şey düşünülmüş. Vatandaş odaklı planlanan projeleri ve şehrimizin geleceğine sunduğu katkılar için Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Bey’i yürekten kutluyorum. Rıdvan başkan stratejik yatırımları ve yaptığı projelerle hep dikkat çekmektedir” şeklinde konuştu.

Çevre konusunda önemli adımlar atıldığını ve geri dönüşüm programları ile güçlendirilerek çevre dostu uygulamaların da teşvik edildiğini belirten Çetin, “Şehitkamil’de çevre dostu uygulamaların teşvik edildiğini ve yeşil alanların arttırılmasıyla şehrin güzelliğine katkı sağlamanın yanında doğal yaşamında korunması için çaba sarf ediliyor” diye konuştu.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin’in ve il yönetim kurulu üyelerine yeni dönemde başarılar dileyen Fadıloğlu, “Biz büyük bir aileyiz. Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir Şehitkamil inşa etmek için büyük bir heyecanla çalışıyoruz. Çok şükür ki hummalı çalışmalarımızın karşılığını vatandaşlarımızın memnuniyetlerini sık sık dile getirmeleriyle alıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Şahinbey Belediyesinden büyük projeye tam destek

Şahinbey Belediyesine yapılan ziyarette ise Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu rehberliğinde Akkent Mahallesi’nde yapımı devam eden 40 bin metrekare alan üzerine beş katlı kütüphane inşaatını inceledi. İçerisinde grup çalışma salonları, çocuk kütüphanesi, engelsiz yaşam kütüphanesi, yemekhane ve kafeterya, ücretsiz internet hizmetlerinin ücretsiz verileceği ve Türkiye’nin en büyük 2. Kütüphanesi inşaatında inceleme yapan partililer daha sonra 2021 yılında açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen ve içerisinde bin 600 kişilik büyük salon, iki tane 450 kişilik salon ve 11 tane toplantı salonu bulunduğu kongre merkezini gezdi.

Çetin ve beraberindeki İl yönetim kurulu üyeleri belediyelerin çalışmalarından dolayı mutluluğunu gizleyemedi.