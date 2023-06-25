Kadın Koalisyonu, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği (KÖVED) iş birliğinde 21 Haziran’da Adana’da “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Riski Yönetimi” eğitimi düzenlendi. Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation tarafından hayata geçirilen Yerel Güçlenmeye Destek Fonu’ndan alınan hibe desteğiyle düzenlenen eğitimle, Kadın Yaşam Merkezi ile iş birliğinde bulunacak kurumların, afet ve acil durumlarda yapacakları çalışmaların toplumsal cinsiyet bakış açısı içermesi hedefleniyor.

Eğitimde; Afet Döneminde Adana Büyükşehir Belediyesi Çalışmaları; Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayten Dolançay, Afet Döneminde Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği Afet Çalışmalarını; Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği Başkanı Ülkü Tolunay, Afet Döneminde Kadın Koalisyonu Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Riski Yönetimi ise Gül Erdost tarafından aktarıldı.

"Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı: Kadınlar için Kadın Koalisyonu Projesi" kapsamında gerçekleştirilen eğitime Adana Büyükşehir Belediyesi ve diğer İlçe Belediyelerinin yöneticileri ve çalışanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Eğitimde, toplumsal cinsiyet perspektifiyle afet riski yönetiminin önemi ve kadınların afetlerden etkilenme şekilleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, afet öncesi ve sonrası dönemde kadınların ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceği konusunda saha deneyimleri paylaşıldı.

Kadın Yaşam Merkezi ile Adana’da depremden zarar görenlere ve deprem bölgesinden gelenlere destek vermek amacıyla çeşitli güçlenme çalışmaları yapılması ve depremden etkilenen kadınların, çocukların ve eşit olmayan koşullarda yaşayan tüm grupların güvenle bir araya gelebilecekleri ve güçlenebilecekleri sosyalleşme alanlarının oluşturulması hedefleniyor.