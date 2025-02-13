İstanbul’da belediyelere yönelik düzenlenen terör operasyonunda 10 şüpheli yakalanmış ve bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti. Zanlılara yönelik soruşturmada Kandil’e uzanan detaylar ortaya çıktı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül’ün kızının terör örgütü PKK’ya katıldığı, Elif Gül ve eşinin katılımda aktif rol aldığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, PKK Silahlı Terör Örgütünün Siyasal Alan Yapılanması HDK içerisinde faaliyet gösteren ve 2024 yerel seçimlerinde "Kent Uzlaşısı" kapsamında İstanbul’un farklı ilçelerinde Belediye Meclis Üyesi olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan Elif Gül’ün ikamet adresinde ele geçirilen dijital materyaller emniyet birimlerince deşifre edildi. Yapılan araştırmalarda; Elif Gül’ün PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafı olduğu ortaya çıktı.

2014’te örgüt saflarına katıldı

Elif Gül ve eşi Fethi Ahmet Gül ile birlikte öz kızı olan ve 2013 yılında İstanbul’dan PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yapan "Roza Dersim" kod adlı Dilan Gül’ün 1 ve 2 Kasım 2014 tarihlerinde örgütün kırsal alanında çekilen fotoğraflarının bulunduğu ve Dilan Gül’ün PKK’nın dağ kadrosunda faaliyet yürüttüğü anlaşıldı.

Sözde özel kuvvetler kadrosunda

Ayrıca, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına katılan, örgüt içerisinde sözde "özel kuvvetler" isimli yapılanmanın sorumlularından olduğu bilinen, İstanbul, Ankara ve Kayseri illerinde gerçekleşen saldırıların eylem talimatlarını veren ve kırmızı kategoride aranan "Erhan Porsipi" kod adlı İshak Özçaktu’nun Elif Gül’ün dayısının oğlu olduğu ve 2019 yılında etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Öte yandan Elif Gül’ün, 1994 yılında Kars’tan PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katılım yapan üst düzey örgüt mensubu "Reyhan" kod adlı Halime ÖZADIKTI ve Mustafa ŞAHİN ile birlikte 14 Kasım 2012 yılında çekilen görüntülerinin olduğu, Halime ÖZADIKTI isimli şahsın örgütün Suriye alanında faaliyet yürütüyor olabileceği değerlendirildi.

Ele geçirilen dijital materyallerde yer alan örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar emniyet birimlerince çok yönlü olarak sürdürülüyor.