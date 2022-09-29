Tepebaşı Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ 3. Toplantısında Nilüfer Belediyesi’ne konuk oldu. CHP Genel Başkan Yardımcıları ve 7 CHP’li belediye başkanının katıldığı buluşmada iklim eylem planları konuşuldu.

Tepebaşı Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ 3. Toplantısında Nilüfer Belediyesi’ne konuk oldu. CHP Genel Başkan Yardımcıları ve 7 CHP’li belediye başkanının katıldığı buluşmada iklim eylem planları konuşuldu.

Tepebaşı Belediyesi’nin katılımı ile düzenlenen ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ toplantısında Türkiye’nin sağlık, tarım ve gıda konuları ele alındı. Daha önceki iki buluşma Karşıyaka Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşirken, “Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı-Belediyeler Buluşması”nın üçüncüsü, Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde Bursa’da gerçekleşti.

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nde düzenlenen buluşmaya CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ali Öztunç, Ahmet Akın ve Prof. Dr. Lale Karabıyık, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal, Erkan Aydın, Yüksel Özkan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, CHP ve İYİ Parti il yönetimleri, akademisyenler ve çevre gönüllüsü vatandaşlar katıldı.

Ev sahibi olarak açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, iklim krizinin hayatın her alanını etkileyen bir konu olduğuna dikkat çekti.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu da toplantıda Tepebaşı Belediyesi’nin, birinci nesil Türkiye’deki ilk ve tek akıllı şehir projesi olan Remourban hakkında bilgiler aktardı. Yalnızoğlu ayrıca Tepebaşı Belediyesi’nin temiz enerji ve iklim konusunda hayata geçirdiği çalışmalara ilişkin de detaylı bilgiler aktardı.