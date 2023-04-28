Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında ’Belediyeler Birliği Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’ yapıldı.

Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya belediye başkanlarının ve seçilmiş belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdi. Toplantıda gündem maddeleri tartışılarak bilgi alışverişinde bulunuldu.

Başkanı Yaman, "Alınan kararların hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum ilimizi, ilçelerimizi, beldelerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için el birliği ile birlik beraberlik içinde yoğun gayret sarf eden tüm belediye başkanlarımıza meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.