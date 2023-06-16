Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde 17-18 Haziran’da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi vatandaşları ve işletmeleri gürültü yapmaması hususunda ikaz etti.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, milyonlarca gencin geleceğini yakından ilgilendiren YKS öncesi öğrencilerin sınav esnasında motivasyonunu bozacak gürültüyü engellemek için harekete geçti. Sınavların gerçekleştirileceği okulların çevresinde vatandaşların gürültü yapmaması ve sınava girecek adayların dikkatlerini dağıtacak her türlü faaliyetlerin önüne geçmek için sessizlik denetimi gerçekleştiren ekipler, kentteki sınav merkezlerine yakın olan inşaat, düğün salonları, eğlence mekanlarını ziyaret ederek, sınav saatlerinde gürültü yapılmaması için uyarılarda bulundu. Denetlenen işletmelere ekipler, sınavların yapılacağı tarihten 1 gün öncesinden sınav bitiş tarihine kadar herhangi bir faaliyet sürdürülmemesi konusunda uyarıda bulundu. Ekipler, ayrıca pazar yerlerini de kontrol altına alarak, esnaf ve vatandaşların alışveriş yaparken öğrencileri rahatsız edecek durumların önüne geçecek.