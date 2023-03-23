Bodrum Belediyesi tarafından 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla seminer düzenlendi.

Herodot Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak başlayan halka açık seminerde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdür Vekili F. Nilay Karamustafaoğlu açılış konuşmasını yaparken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi İçme Suyu Birinci Şube Müdürü Oğuz Kağan Bardakçı, Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı ve Doç. Dr. Çağdaş Gönen konuşmacı olarak katılarak suyun önemi ve su tasarrufu ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 22 Mart 1993’te kabul edilen Dünya Su Günü çerçevesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde insanlarda su tasarrufu bilinci oluşturulmasının gerekliliği, bu kültürü oluşturma ve geliştirme amacıyla içme, kullanma, sulama, endüstri gibi her alanda, toplumsal eğitime önem verilmesi konularında fikir paylaşımında bulunuldu.

"Su yoksa yaşam yok"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, programın düzenlenmesinde emeği geçen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve teknik ekip ile emeği geçenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Yüzme havuzlarının azaltılması, çim alanların azaltılması ile ilgili fikirlerini de paylaşan Başkan Ahmet Aras, sözlerine şöyle son verdi:

“Üç tarafımız neredeyse dört tarafımız denizlerle çevrili. Biz, bir yüzme havuzu yapmadan villayı satamıyoruz. Bu problem. Bize bu konuda yasa yapma yetkisi düşerse bu konuda bir düzenleme yapacağız çünkü biz sosyal demokratlar çevreyi düşünen, insanın hayatını düşünen; paradan önce değerleri olan fikir, zikir ve prensipte insanlarız. Bir an önce bu yönetimi devralıp değişiklikleri çok çabuk bir şekilde yaparak da en azından bu tahribatın önüne geçmemiz gerekiyor. Mesela çim alanlar konusunda Bodrum’da şöyle bir şey oluyor: Ben bundan sonra gelen projelerde incelettiriyorum ama tabii ki binlerce konut var. 150 metrekare ev 1500 metrekare çim. Bir ailenin çim ihtiyacını hesaplattık. Kişi başı 25 metrekare civarında tutuyor. 3 kişilik bir aile için 75 metrekare evcil hayvanınız ve sizin aileniz için yeterli oluyor. Ama bir projeyi satan peyzaj olduğu için büyük bir peyzaj alanı oluşturup çok daha iyi fiyatlara satmak istiyorlar müteahhitlerimiz. Bizim bunu da kısıtlamamız gerekecek önümüzdeki süreçte. Bu konuda fikrimiz var, düşüncelerimiz var. Bunun mevzuatlara aktarılması için hep birlikte çalışmaya hazırız"

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi İçme Suyu Birinci Şube Müdürü Oğuz Kağan Bardakçı ise Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün dinleyiciler için hazırlamış olduğu mesajı okuduktan sonra 2014-2022 yılları arasında il geneli ve Bodrum’da yapılan toplam MUSKİ yatırımlarını ve Bodrum’daki su tüketim miktarı, atık su miktarı ile ilgili sayısal verileri paylaştı. Ayrıca Bardakçı İçme Suyu Tesislerinden de söz ederek kuyu, kaynak, depo ve içme suyu hattı verilerini paylaştı.

Doç. Dr. Çağdaş Gönen, suyun ucuz bir ticari mal olmadığının altını çizdiği konuşmasında suyun doğadaki tüm canlılara ait olduğunun bilincinde olunması gerektiğini vurguladı. Su kaynaklarının nasıl tüketildiğiyle ilgili de paylaşımda bulunan Gönen, Su Ayak İzinin ne olduğu ile ilgili de bilgiler verdi.

Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı ise İklim Değişimi ve Isınma Sürecinde Bodrum Yarımadası’nın Su Sorunu üzerine değerlendirmelerinin bulunduğu sunumunu paylaştı. Kantarcı, İkizköy Kömür Ocağındaki Patlamaların Kandilli Deprem Merkezindeki kayıtlarını da dinleyicilere sunarken Bodrum’un nüfus ve su ihtiyacı ile Bodrum’un sulanan tarım alanları hesaplamalarının verilerini de paylaştı.

Seminer, katılımcıların merak ettiği konulardaki soruların cevaplanması ile sona ererken katılımcılara suyun israfının önlenmesine yönelik kullanılan su tasarrufu aparatları dağıtıldı.