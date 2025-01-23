Samsun’un Atakum Belediyesi, vatandaşlara yönelik ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti başlattı.

Atakum Belediyesi Evde Destek Birimi psikolojik danışmanları tarafından verilecek hizmetten, talep eden tüm Atakumlular yararlanabilecek. Vatandaşlar uygulamayla aile, iş ve sosyal hayatlarında karşılaştıkları sorunlarla ilgili psikolojik danışmanlardan destek alabilecek.

“Örnek hizmet”

Atakum Belediyesi yetkilileri sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, “Belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Evde Destek Hizmetleri Birimi psikolojik danışmanları tarafından, 65 yaş üzeri ve dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmetin yanı sıra günlük ve sosyal hayatlarında yaşadıkları sorunlarla ilgili destek almak isteyen vatandaşlarımız için de psikolojik danışmanlık hizmeti başlattık. Toplumsal sağlığımız açısından son derece önemli bir hizmet. Uzmanlarımızın vereceği psikolojik danışma hizmetinden faydalanmak isteyenler, İstiklal Mahallesi’nde bulunan Evde Destek Hizmet Birimi Binasına gelerek veya irtibat numarasından bilgi alabilir ve hizmetimizden faydalanabilirler” dediler.