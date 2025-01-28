Adıyaman Belediyesi tarafından semt pazarlarında bulunan pazarcı esnafına çöp poşetleri dağıtılarak çevrenin daha temiz bir ortama kavuşması için yeni uygulama başlatıldı.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından pazarcı esnafına çöp poşetleri dağıtılırken bir yandan da çöplerin düzenli olarak poşetlenmesi konusunda uyarılar yapıldı.

Belediye ekipleri tarafından dağıtılan poşetleri alan pazarcı esnafı belediyenin başlatmış olduğu bu uygulamaya destek vererek, bu şekilde semt pazarlarının daha temiz olacağını vurguladı.