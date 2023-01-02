Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, esnafın kullanmış olduğu ölçü ve tartı aletlerinin kontrol ve muayenesi için bildirim verilmesi, 3516 sayılı ölçüler ve ayarlar kanuna göre ölçü ve tartı aletlerinin 2 yılda bir yapılan periyodik muayene ve damgalama işlemleri için bildirim verme işlemlerinin başladığını duyurdu.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, esnafın kullanmış olduğu ölçü ve tartı aletlerinin kontrol ve muayenesi için bildirim verilmesi, 3516 sayılı ölçüler ve ayarlar kanuna göre ölçü ve tartı aletlerinin 2 yılda bir yapılan periyodik muayene ve damgalama işlemleri için bildirim verme işlemlerinin başladığını duyurdu.

Başkan Vergili, ölçü ve tartı işlemlerinde sabit dükkanlarda kullanılan mekanik, pazar yerlerinde kullanılmakta olan elektronik, ibreli, mekanik teraziler, kantar, baskül, metre, litre, gram ve kilogramların muayene ve damgalama işlemine tabi olduğunu belirtti. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilk muayenesi yapılarak damgalanan ve satışa sunulan terazilerin kullanabileceğini ifade eden Vergili, "İlk muayene damgası bulunmayan ölçü tartı aletlerini almak, satmak, kullanmak ve işyerinde bulundurmak yasaktır. Arızalı ölçü ve tartı aletleri, ölçüler ve ayar biriminden tamir izin formu almadan teraziler tamir ettirilemez. Ölçü ve tartı aletlerinin damgaları Ruhsat Denetim Müdürlüğü ölçü ayar memurları dışında hiç kimse tarafından sökülemez, takılamaz ve müdahale edilemez. Ölçü tartı aletleri bozulduğunda veya damga teli koptuğunda aynı gün içinde ölçüler ve ayar birimine müracaat edilmek zorundadır. Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesinin yaptırılması, damgalattırılması ve damgalarının muhafaza edilmesi o anki kullanıcıya aittir. Sabit esnaflar belediyemize, pazarcı esnafı bağlı bulunduğu en yakın belediyeye müracaat edebilir. Alanın ve satanın haklarını korumak amacıyla 2023 yılı içerisinde periyodik muayene ve kontrollerimiz devam edecektir" dedi.

Muayene için yapılacak işlemler esnafın kullanmış olduğu, damga yılı 2021 olan ölçü ve tartı aletlerinin her iki yılda bir 2 Ocak-28 Şubat 2023 tarihleri arasında belediye ölçüler ve ayar birimine beyannamesini vermek zorunda olduğunu aktaran Vergili, şunları kaydetti:

"Beyannamesi verilecek olan terazilerin ’cinsi, kapasitesi, seri numarası, markası’ bilinmek zorundadır. Beyannamesi verilmiş olan ölçü ve tartı aletleri ölçüler ayar birimince bildirilen gün ve zamanda, muayenesi yapılmak ve damgalanmak üzere randevu yerine getirilecektir. Randevu tarihinde getirilmeyen ölçü ve tartı aletlerinin muayeneleri yapılmayacaktır. İş yerlerinde ve elinde ölçü tartı aleti bulunanların cezalı duruma düşmemeleri için 28 Şubat 2023 tarihine kadar bildirimlerini vermeleri gerekmektedir."