Bodrum Belediyesi tarafından öğrenciler için açılan ücretsiz LGS ve YKS’ye hazırlık kursları başlıyor.

Bodrum Belediyesi tarafından öğrenciler için açılan ücretsiz LGS ve YKS’ye hazırlık kursları başlıyor.

Bodrum Belediyesi hayata geçirilen yeni projelerle eğitime olan desteğini sürdürürken eğitim öğretim destekleri çerçevesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), ilkokul ödev ve ders hazırlık kurslarını ücretsiz olarak 21 Kasım 2022 Pazartesi günü başlatıyor. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2022 olarak belirlenen kursların merkezleri Umurça Parkı Nazım Hikmet Kütüphanesi, Mumcular Kütüphanesi, Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi olarak planlanırken müracaat merkezi ise Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olacak.