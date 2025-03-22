Bodrum Belediyesi tarafından 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında, öğrencilere su farkındalığı semineri düzenlendi.

Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden Filiz Hekimoğlu ve Selen Şahin tarafından 20 Mart Perşembe günü Turgutreis Uğur Okullarında, 21 Mart Cuma günü ise Bodrum Kolejinde su farkındalığını artırmak amacıyla seminer düzenlendi.

Seminerde öğrencilere; suyun yaşam için önemi, dünyada ve ülkemizde yaşanan su krizleri, su kaynaklarının korunması ve bireysel tasarruf yöntemleri interaktif sunumlar ve videolar eşliğinde aktarıldı. Ayrıca suyun israfı ve iklim değişikliği arasındaki ilişki de örneklerle anlatıldı. Etkinliğin sonunda, su tasarrufunun günlük yaşamda uygulanabilirliğini artırmak amacıyla öğrencilere tasarruflu su perlatörleri dağıtıldı.

Bodrum Belediyesi yetkilileri, eğitimlerin çevre bilincini küçük yaşlarda aşılamak için büyük önem taşıdığını belirterek farkındalık etkinliklerinin yıl boyunca farklı okullarda da devam edeceği bilgisini verdi.