Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen kurslarda eğitim gören öğrenciler için sinema etkinliği organize edildi.

Bodrum Belediyesi Güvercinlik Sosyal Etkinlik Merkezi ile Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki kurslardan eğitim gören öğrenciler, ücretsiz olarak düzenlenen sinema etkinliğinde bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 21 Ocak Salı ve 22 Ocak Çarşamba günü OASIS Bodrum Cinemarine’de gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrenciler eğlenceli ve kaliteli zaman geçirdi. “Rafadan Tayfa Kapadokya” ve “Şampiyonlar” filmini izleyen 105 öğrenci, ara tatilde sinema keyfini doyasıya yaşadı.

Bodrum Belediyesi, 2022 yılından bu yana çeşitli bölgelerde ücretsiz eğitim kursları düzenliyor. Güvercinlik Sosyal Etkinlik Merkezi ile Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam eden kurslardan 215 öğrenci faydalanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen kurslar Matematik ve Türkçe derslerini kapsıyor.