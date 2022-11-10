Sivas Belediyesi tarafından öğrencilerin erken yaşta çevre bilinci kazanması amacıyla şehirdeki okullarda sıfır atık ve geri dönüşüm konularını kapsayan eğitimler düzenleniyor.

Sivas Belediyesi tarafından öğrencilerin erken yaşta çevre bilinci kazanması amacıyla şehirdeki okullarda sıfır atık ve geri dönüşüm konularını kapsayan eğitimler düzenleniyor.

Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından planlanan eğitim programları yıl boyunca il merkezinde bulunan tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde gerçekleştirilecek. Seminerler çerçevesinde şimdiye kadar 13 bin 206 öğrenci eğitim alırken 2022-2023 eğitim öğretim yılında ise 15 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

“Ağaç yaşken eğilir” düsturundan hareketle 3 Ekim’de başlatılan eğitimler çerçevesinde 15 ilkokul, 16 ortaokul ve 16 lisede öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Belediye ekipleri; Çevre Bilinci, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm konulu seminer verdi. Eğitim programının son durağı ise Huzur İmam Hatip Ortaokulu oldu. Seminerde görseller eşliğinde öğrenciler bilgilendirilirken merak ettikleri sorulara da yanıt verildi.