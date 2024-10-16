Bodrum Belediyesi, Bodrum genelinde mazgal, menfez ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından temizlik ve kanal açma çalışmaları kapsamında yağmur suyu hatları ile mazgallar temizlenerek tazyikli suyla yıkanıyor. Çalışmalar ile hatların sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanırken yağışlarda meydana gelebilecek su baskınlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ekipler şimdiye kadar Umurça Mahallesi Üçkuyular Caddesi ve Yaka Sokak; Eskiçeşme Mahallesi Çoban Yıldızı, Değirmenler, Ergun Soykan, 1419 sokak; Kumbahçe Mahallesi 2420, İmren, Ortanca, Rasathane sokakta çalışma yaptı. Ayrıca Çarşı Mahallesi Atatürk ve Türkkuyusu caddesi ile Neyzen Tevfik Caddesinin büyük bir kısmında ve Ortakent, Gümüşlük İslamhaneleri, Bahçelievler ve Turgutreis mahallelerinde sıkıntı oluşturabilecek noktalarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.