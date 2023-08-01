Çorum Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni hafta sonu yapılacak. Sünnet Şöleni, ünlü sanatçı Ceren Ece Öksüz’ün konseriyle şenlenecek.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu yılda yavrularımıza yakışır muhteşem bir şölenle 155 evladımız erkekliğe ilk adımını atacak. Onların ve ailelerinin heyecanına ortak olmak bizim için büyük bir mutluluk” dedi.

Başkan Aşgın, “5 Ağustos Cumartesi günü düzenleyeceğimiz sünnet şölenimizde saat: 11.30’da saat kulesi meydanından sünnet konvoyumuz hareket edecek şehir turunun ardından Buharaevler semt pazarındaki şölen alanımıza geçeceğiz. Saat 13.00 ile 17.00 arasında gerçekleşecek sünnet şöleninde sürpriz hediyeler, etkinlikler, masal kahramanları ve jonglör gösterileri yer alacak.” dedi.

’Ceren Ece Öksüz konser verecek’

Sünnet şölenine sanatçı Ceren Ece Öksüz de katılacak. “Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmindeki "Heyamo" şarkısı ile tanına Ceren Ece Öksüz, Çorum Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleninde Çorumlulara unutulmaz bir konser verecek. Belediye Başkanı Aşgın, Geleneksel Sünnet Şöleni ve Ceren Ece Öksüz konserine tüm Çorumluları davet etti.