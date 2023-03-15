Bodrum Belediyesi, depremde zarar gören üreticiye destek olmak amacıyla Malatya’da kayısı üreticisi olan vatandaşın elinde kalan iki ton kuru kayısıyı satın aldı.

Bölgemizde, üretim yapan çiftçilere her türlü desteği sağlayan Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde de üreticiye el uzattı.

Depremden etkilenen ve ürünü elinde kalan bir üreticiden iki ton kuru kayısı alan Bodrum Belediyesi, alınan ürünü bin kişinin konakladığı Bodrum Belediyesi Hatay-Arsuz Dostluk Kenti ile Malatya Cemal Gürsel Mahallesinde beş yüz deprem mağdurunun barındığı çadır kentteki mobil mutfaklarda kullanacak.