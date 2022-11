Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki üreticilerin yüzü belediyenin 30’ar litre mazot ve 10’ar adet üzüm bağı direği desteği ile güldü. Üreticiler ellerindeki bidon ve tenekelerle bedava mazot, traktör ve hafif ticari araçlarıyla da direk alabilmek için sıraya girdiler.

Alaşehir Belediyesi mecliste oy birliği ile aldığı kararla, Alaşehir’de 5 dönüm ve altında bağ sahibi olan çiftçilere 30’ar litre mazot ve 10’ar adet beton bağ direği dağıtma kararı aldı. Karar doğrultusunda başvuruda bulunan 161 çiftçiye mazot, 147 çiftçiye de beton bağ direği dağıtımı yapıldı.

Alaşehir eski garajda yapılan dağıtıma gelen çiftçiler plastik bidon ve tenekelerle, adeta su kuyruğu gibi mazot kuyruğu, traktör ve küçük ticari araçlarla da beton direk kuyruğu oluşturdu. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve misafirleri olan Ankara Yeni Mahalle Belediyesi ve İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı olan Fethi Yaşar, İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Çoruk ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Bayram ile birlikte törene katıldı. Fethi Yaşar tarafından ilk mazot dağıtımı yapılan programda Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, mazot ve direk dağıtımlarını yaptıktan sonra, "Alaşehir çiftçi memleketi. Biz topraklara bir ekeriz, üç alırız, bununla da çocuklarımızı evlendiririz, sünnet yaparız, geçimimizi sağlarız. Bizim hedefimiz çiftçiyi yaşatmak, kırsaldan kalkınmayı gerçekleştirmek. Bunun için çiftçimize ÇKS’i 5 dönümün altında olan, çiftçimize mazot ve bağlarda kullanılan beton direk desteği veriyoruz. Amacımız onlara bir nebzede olsa can suyu verebilmek. Onları yaşatmak bizim için önemli, her daim desteklerimizi verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Bu desteklere, meclis üyelerimizle beraber oy birliği ile karar verdik. Amacımız ekilmedik bir karış toprağımız kalmasın istiyoruz. Meclisimizden geçen bu karardan dolayı tüm meclis üyelerime teşekkür ediyorum." dedi.

Törene misafir olarak katılan ve ilk mazot dağıtımını yapan Ankara Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Alaşehir belediye başkanımızı ziyarete geldik. Bugün çiftçilerimize bir destek projesinde de onlarla beraberiz. Türkiye tarıma da, hayvancılığa da önem vermek zorunda. Güzel bir coğrafyamız var, her şeyin yetişebildiği dünyanın ender ülkelerinden birisiyiz. Ama ne yazık ki çiftçimiz, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın tümü, Türkiye’nin her tarafında ürettiğinin hakkını alamamasından dolayı tarımı, hayvancılığı terk ediyorlar. Ama biz üretmeye mecburuz. 90’lı yıllarda o günün başbakanı, cumhurbaşkanı kürsüye çıktıklarında dünyada her şeyin yetişebildiği, kendine yeten bir ülke olarak, ithal bir ürün almayan bir ülke olarak tanıtırlardı. Tarıma dünyanın bütün ülkeleri ciddi destek veriyor, biz de ciddi destek vermek zorundayız. Çünkü dünyanın en büyük silahı bu iklim değişikliğinden dolayı da yarın tarım olacak. Yani gıda ürünlerinin yetmediği bir dünyada yaşayacağız, hepimiz onun için güzel toprakları daha çok üretmek, dünyaya daha çok ihraç eder durma getirmeliyiz. Belediye başkanlarımız da tarımın güçlü olduğu il ve ilçelerde küçük ve orta boy işletmecilere büyük destek veriyorlar. Bu da bu ülkeye yapılabilecek en önemli hayırdır, diye düşünüyorum. Ben çiftçilerimize üretimden vazgeçmeyin diyorum" diye konuştu.

Mazot ve direk desteği alan çiftçilerden Ayşe Çimen, "Bize direk, mazot yardımı yapıyorlar. Allah daha çok versin. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’na teşekkür ederiz" dedi.

Işıklar Mahallesi’nde oturan Yusuf Yaman, "Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu bizlere direk ve mazot dağıtıyor. Başkanımızdan Allah razı olsun, teşekkür ederiz" diye konuşurken, bir diğer üretici Olcay Fatih Topuz, "Belenyaka Mahallesi’nde bağım var. Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’na ve yardımcılarına yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ederiz. Belediyemizin böyle bir çalışma yaptığı için teşekkür ederiz. Çiftçilerimiz üzümlerden dolayı zaten mağdur durumda. Kiminin üzümü gitmedi, kiminin üzümü TMO’dan geriye döndü, kiminin üzümü beğenilmedi. Çiftçilerimize güzel bir katkı oldu, Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.