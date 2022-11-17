Kütahya Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan ibadethanelerde hijyen koşullarını en üst düzeyde tutarak rutin temizliklerini sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan ibadethanelerde hijyen koşullarını en üst düzeyde tutarak rutin temizliklerini sürdürüyor.

Vatandaşların hijyenik ortamda gönül rahatlığıyla ibadetlerini yerine getirmeleri için yoğun çaba gösteren Kütahya Belediyesi, günlük belirlenen program dahilinde camilerin de temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Camilerin periyodik temizliği önümüzdeki günlerde de sürecek.

Belediye ekipleri ayrıca, cami etrafında oluşan yabancı ot temizliği ve çevre düzenlemesini de gerçekleştiriyor.