Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 0-3 yaş arası çocukların gelişimini desteklemek amacıyla “0-3 Yaş Çocuklarda İletişim” eğitim programı gerçekleştirecek.TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 0-3 yaş arası çocukların gelişimini desteklemek amacıyla “0-3 Yaş Çocuklarda İletişim” eğitim programı düzenliyor. 0-3 Yaş Çocuklarda İletişim”eğitim programında Psikolog Ezgi Özen ve Psikolog Okan Işık konuşmacı olarak yer alacak. Çocuk gelişim dönemleri, 0-3 yaş arası dönemi gelişim özellikleri, 0-3 yaş arası çocuklarla iletişim, ebeveyn tutumları, çocuklarda istenmeyen davranışları önleyici tutum önerileri konularının ele alınacağı eğitim programında konuşmacılar tarafından ebeveynlere kitap önerilerinde de bulunulacak.

0-3 Yaş Çocuklarda İletişim” eğitim programı Kapaklı Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 5 Şubat Çarşamba Günü saat 13.00’te gerçekleştirilecek.