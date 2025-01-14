Depremin izlerini silmek ve kent genelindeki yolların standartlarını yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, 10 ayrı ekiple 10 farklı bölgede asfalt, yama ve altyapı çalışmalarına hız verdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, kentte trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Yenimahalle’deki Akıllı Kavşak’ta altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen asfalt yama çalışmalarını inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kent merkezinde devam eden yol ve altyapı projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Tutdere, altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde başlatılan asfalt ve yama çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, vatandaşlara süreç boyunca gösterdikleri sabır ve destek için teşekkür etti. Başkan Tutdere, “Adıyaman Belediyesi olarak bu sorunu çözmek için tüm ekiplerimizle sahadayız. Şu anda 10’dan fazla ekibimiz, sokaklarımızın ve caddelerimizin standartlarını artırmak, yaşanan mağduriyetleri gidermek adına yoğun bir şekilde çalışıyor. Gerekli tedbirleri aldık ve kısa süre içinde bu sorunların büyük bir kısmını çözeceğiz” diye konuştu.