Kütahya’nın Gediz Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine maddi destekte bulundu.

Başkanlık makamında AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz ve Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Mesut Yörük’ünde katıldığı ziyarette, Gediz Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü, Gediz Gençlik ve Spor Kulübü, Muhipler Fatih Spor Kulübü, Gediz Gücü Spor Kulübü ve Gediz Dayınlar Spor Kulüpleri Başkanları ile bir araya gelindi.

Spora yönelik yatırımların ve gençlerin spora yönelmesini sağlayacak çalışmaların her zaman destekçisi olduklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Gediz Belediyesi olarak ortaya koyduğumuz birçok proje ile eğitimden sağlığa, yeşil alandan sportif yatırımlara ilçemizdeki yaşam kalitesini artıracak çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. İlçemizdeki tüm Amatör spor kulüplerini, gücümüz yettiği oranda desteklemeyi sürdürüyoruz. Tüm kulüplerimize ve sporcularımıza başarılar dilerim” dedi.

Amatör Spor Kulüp Başkanları da Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a kulüplerine ve amatör spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.