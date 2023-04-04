Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Akkent, İnköy, Parmakören ve Hilalkent mahalleleri için Şeyh Edebali Cami bahçesinde kurulan iftar soflarında vatandaşlarla buluştu.

İftar programında konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bu yıl, iki yıllık pandemi nedeniyle ara verdiğimiz Ramazan sofralarımıza 10 merkezde olmak üzere birkaç mahallelerimizi birleştirerek başladık. Bugün de sizlerin misafiriyiz, sizler bizim misafirimizsiniz. Akkent, Hilalkent, İnköy ve Parmakören Mahallelerimizden gelebilenler geldiler sağ olsun. Allah tutmuş olduğunuz oruçları, yapmış olduğunuz ibadetleri kabul buyursun. 11 ayın sultanı, birliğin ve beraberliğin simgesi, zenginlerin fakirleri gözettiği paylaşma ayı olan mübarek Ramazan ayımız hayırlı ve uğurlu olsun. Rabbim, sağlıkla ve sıhhatle sevdiklerimizle birlikte nicelerini yaşamayı nasip eylesin. Malum bu yıl, ülkemizin Kahramanmaraş ili merkez olmak üzere 11 ilinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle buruk geçen bir Ramazan yaşıyoruz ancak hayat bir taraftan devam ediyor. Milletimizin asaleti, devletimizin gücü o şehirlerde yaşayan ve depremden mağdur olmuş insanlarımızın mağduriyetini bir an önce bitirecektir. Biz de Ramazan ayı nedeniyle her yıl yaptığımız Bereket Kart uygulamasını sürdürüyoruz. İhtiyacı olan ailelerimizin belediyemizin birinci katındaki ve giriş katındaki müracaat bürolarına gelip yararlanabileceklerini buradan duyurmak isterim. Elimizden geldiğince hiçbir hemşehrimizi geri çevirmemeye çalışıyoruz. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.