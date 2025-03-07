Adıyaman Belediyesi Afet, Risk Yönetimi Hazırlığı ve Lojistik Müdürlüğü, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında özel bir kolejde eğitim gören öğrencilere afet bilinci ve farkındalık eğitimi verdi.

Eğitim programı kapsamında, Uzman Kurtarma Personeli Ahmet Aslan, kolejin konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelerek deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler paylaştı. Daha önce Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinde görev yapan Aslan, edindiği tecrübeleri aktararak, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediyesi Afet, Risk Yönetimi Hazırlığı ve Lojistik Müdürü Ertan Özbay, 1-7 Mart Deprem Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını belirtti. Özbay, "Deprem gibi doğal afetlere karşı bilinçli olmak, doğru davranışları bilmek herkesin hayatını kurtarabilir. Adıyaman Belediyesi olarak hem öğrencilerimize hem de vatandaşlarımıza yönelik afet farkındalığını artıran eğitim programları düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.