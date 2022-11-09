Zonguldak Belediyesi’nde düzenlenen yangın tatbikatı adeta gerçeğini aratmadı.

Zonguldak Belediyesi’nde düzenlenen yangın tatbikatı adeta gerçeğini aratmadı.

Zonguldak Belediyesi İş Sağlığı-Güvenliği ve Sivil Savunma Uzmanlığı birimleri ile İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından belediye hizmet binasında personellere yönelik uygulamalı yangın tatbikatı gerçekleştirdik. Senaryo gereği çıkan yangında yardım isteyen bir personel, itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Herşeyden habersizce olup biteni izleyen vatandaşlar yaşananların tatbikat olduğunu öğrenince alkışlayarak destek oldu.