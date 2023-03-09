Zonguldak’ın Devrek ilçesinde belediyede tahsilat makbuzlarında usulsüzlük yaptığı iddia edilen 2 çalışan gözaltına alındı. İki şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.

İddialara göre olay Devrek ilçesinde yaşandı. Devrek Belediyesi’ne bağlı şirkette tahsilat biriminde çalışan U.K. ve S.G.; pazar esnafından kestikleri tahsilat makbuzlarının belirli miktarlarını belediyenin hesabına yatırdıkları öne sürüldü. Tahsilatlardan elde edilen kalan paraları ise hesaba yatırmadıkları iddia edilen iki şüpheli; mali denetim sırasında eksik evrak verdi. Mali Hizmetler Müdürünün olayı Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a haber vermesi üzerine U.K. ve S.G. görevden el çektirildi.

Yapılan suç duyurusunun ardından gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki ifadelerin ardından Devrek Adliyesi’ne sevk edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “Devrek Kaymakamlığı denetim ekiplerinin rutin mali denetimleri esnasında iki personelin denetim ekiplerine eksik evrak verdiğini fark eden Mali Hizmetler Müdürümüz olayı anında bana bildirdi. Bunun üzerine iki personeli görevden alarak olayı araştırmaya başladık. Ardından evrakların incelenmesi için belediyemiz bünyesinde de ekip görevlendirdim. Durumu raporladıktan sonra kaymakamlığa bilgi verip savcılığa da bizzat suç duyurusunda bulundum. Şuan için bir rakam telaffuz etmek doğru değil. Soruşturmamız devam ediyor. Hem belediye bünyesinde hem de Devrek Kaymakamlığı bünyesinde ekipler tüm işlemleri inceliyorlar. Hazırladığımız rapor istikametinde emniyet iki kişiyi de gözaltına aldı. Bu kişileri şikayet eden benim. Belediyemiz zarara uğratılmıştır. Adli soruşturma sonucunda gereken yapılacaktır.”