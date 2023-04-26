Bodrum Belediyesi’nde görevli sözleşmeli personelin memurluğa geçişi için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2670 sayılı kanunla değişik 6. Maddesi gereği yemin töreni gerçekleşti.

Herodot Kültür Merkezi’nde düzenlenen yemin törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı temsilen Belediye Başkan Vekili Mustafa Kemal Özsarsılmaz, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ilgili personeller katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Başkan Vekili Mustafa Kemal Özsarsılmaz ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Aysun Şaşmaz törenin anlam ve önemine binaen konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından sözleşmeli personel pozisyonundan memurluğa atanan personelin yemin töreni gerçekleşti.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Mustafa Kemal Özsarsılmaz Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın şehir dışında olması sebebiyle iletmiş olduğu adalet, dürüstlük, tarafsızlık ve liyakat alt başlıklarının altının çizildiği mesajı okuduktan sonra, “Sizlere inanıyor, güveniyor ve yine sizlerden aldığımız güçle çok güzel işler başaracağımızı, kentimize yararlı olacağımızı biliyorum. 36 personelimizin sözleşmeden memuriyete geçişlerini kutluyorum. Başarılarınız daim olsun.” dedi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Aysun Şaşmaz ise sözleşmeli veya memur fark etmeksizin aynı sorumlulukta çalışacaklarına yürekten inandığını ifade ederken “Sözleşmeli personelken göstermiş olduğunuz gayreti memuriyette de göstereceğinize olan inancımla; bundan sonraki görevinizin hepinize hayırlı olmasını diliyor, 36 personelimizi tek tek kutluyorum.” dedi.

Törenden sonra Bodrum Belediyesi’nden emekli olan 12 personele Belediye’ye yaptıkları hizmetlerden dolayı Başkan Vekili Mustafa Kemal Özsarsılmaz ve başkan yardımcıları tarafından plaket taktim edildi.