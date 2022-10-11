Kütahya Belediyesi personelinin etkin ve verimli çalışmasına yönelik eğitimleri devam ediyor.

Kütahya Belediyesi personelinin etkin ve verimli çalışmasına yönelik eğitimleri devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) eğitimcisi Fatma Gemici tarafından verilen ‘İlk yardım Eğitimi’ büyük ilgi gördü ve beğeni topladı.

Bugünde yine TBB eğitimcisi Zeliha Mercimek tarafından verilen ‘Resmi Yazışma Kuralları’ eğitimi ile belediye personelinin kendini geliştirmesi yönündeki eğitimlere devam edildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan eğitimlerin her ay düzenli olarak devam edeceği ifade edildi.