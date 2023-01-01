Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan yeni belediye hizmet binasında çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan yeni belediye hizmet binasında çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

Yeni yılla birlikte yeni belediye binasında hizmet vermeye başlayacak olan Çorum Belediyesi’nin birimlerinin taşınma işlemi de devam ediyor. Hizmet birimlerinin çoğunun taşındığı yeni binanın etrafında Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarını sürdürürken, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de asfalt çalışmalarını devam ettiriyor.

Müteahhit firma elemanları da eksiklerini bir an evvel tamamlamak için gayret sarf ediyor. Yeni yılla birlikte belediye birimleri yeni binada hizmet vermeye başlayacak.