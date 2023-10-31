Bodrum Belediyesi ve Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında İş Birliği protokolü imza töreni gerçekleşti.

Bodrum Belediye Başkanlığı ile Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında kültür, sanat, el sanatları ve meslek edindirme alanlarında çeşitli eğitim etkinlikleri düzenlenmesine dair iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün amacı, Bodrum Belediyesi sınırları içinde örgün eğitimden yararlanamamış halkın eğitimine yönelik çeşitli alanlarda eğitim etkinliklerinin düzenlenmesinde iş birliğini sağlamak.

Trafo Kafe Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen imza törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayri Karagöl, Meclis Üyesi Koordinatör Emel Çakaloğlu, Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri, ilgili belediye birim amirleri katıldı.

Tören öncesi konuşan Halk Eğitim Müdürü Hayri Karagöl, iş birliğinde desteklerini esirgemeyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ve ilgili belediye personeline teşekkür ederken, “Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Amacımız eğitimi yarım kalmış vatandaşlara, kişisel gelişimini sağlamak isteyen vatandaşlara ve mesleki anlamda meslek edinmek isteyen vatandaşlarımıza ulaşmaktır. Bu kapsamda bugüne kadar Bodrum’da Sayın Belediye Başkanımızın ve çok değerli çalışanlarının sürekli desteğini almaktayız. Bu vesileyle başta Belediye Başkanımıza ve belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, göreve geldikleri günden beri Halk Eğitim Merkezi kadrolarıyla büyük bir iş birliği içerisinde görev yaptıklarını söylediği konuşmasında şunlara değindi:

“Özellikle örgün eğitim sonrasında yetişkin eğitimi, hobi kursları, meslek edindirme kursları konusunda Halk Eğitim Merkezimizin çok önemli bir girişimi var. Daha fazla kurs açmak, daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için gayret içerisindeler. Halk Eğitim Merkezimizin kursları özellikle kadınlara, bölgedeki çocuklara çok büyük bir fırsat sunuyor çünkü toplumumuzdaki en büyük problem kadının çocuğuna, yaşlısına, ailesine bakmak zorunda olması sonucu oluşan sosyal, ekonomik, ticari uzaklaşma. O yüzden bu yapılan kursların çok büyük bir faydası var”

Konuşmaların ardından protokol imza törenine geçildi. İlçe Halk Eğitim Müdürü Hayri Karagöl, Başkan Ahmet Aras’a kursiyerler tarafından yapılan hediyeyi takdim ederek iş birliği için teşekkür etti.