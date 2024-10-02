Çorum Belediyesi, Varinli Caddesi’ndeki yeşil alanda başlattığı çevre düzenlemesi çalışmasını tamamladı.

Varinli Caddesi ile Eşref Hoca Caddesi’nin kesiştiği alanda bulunan yaklaşık 2 bin 234 metrekarelik alan çevre düzenlemesi alanı olarak yeniden düzenlendi. Bölgedeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeşil alan olarak işaretli ancak atıl kalmış kullanılmayan yerleri yeniden düzenleyerek vatandaşların kullanımına sunduklarını ifade etti.

Varinli Caddesi’ndeki çalışmaların sona erdiğini belirten Başkan Aşgın, “Tüm sert zeminler ve kent donatılarını yenileyerek halkımızın kullanımına sunduk. Mevcut kaldırım ile yeşil alan arasındaki kot farkını düşürerek daha kullanışlı bir alan elde ettik. Rengarenk kuş yuvaları ve peyzaj düzenlemeleriyle alana renk kattık. Zemindeki adım taşlarını da özel olarak üreterek ilk kez bu alanda kullandık. Şehrimize ve bölge sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.