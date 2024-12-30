Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, vatandaşlara ücretsiz Trabzon Cennet Hurması fidanı dağıttı.

Bayırköy Belediyesi önünde halka ücretsiz olarak dağıtılan Trabzon Cennet Hurması fidanı yoğun talep gördü. Başkan Aykut Dilsiz gerçekleştirilen fidan dağıtımıyla ilgili, "Beldemizde çiftçilerimizin tarımsal gelirini yükseltip, meyveciliğin artırılması ve aile bütçelerine katkı sağlayarak ekonomiye katkı sağlayan cennet hurması fidan dağıtımını bugün belediyemiz önünde gerçekleştirdik. Tarım İl Müdürlüğünden, Ziraat Teknikeri İlyas Balı’nın doğru fidan dikimi ile ilgili bilgilendirmesinden sonra fidanlar vatandaşlara teslim edildi. Cennet Hurması fidanlarının üreticilerimize hayırlı olmasını dilerken, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.