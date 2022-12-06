Çorum Belediyesi tarafından Veteriner İşleri Müdürlüğünde yetiştirilen tavuk ve kazlar, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Çorum Belediyesi tarafından Veteriner İşleri Müdürlüğünde yetiştirilen tavuk ve kazlar, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğünde yetiştirilen tavuk ve kazlar, Belediyesi mezbahasından kesildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Organik yöntemlerle yetiştirilen tavuk ve kazlar, 273 ailenin sofrasını süsleyecek.

Organik yemler kullanılarak yetiştirilen tavuk ve kazları, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yardım alan ailelere verme kararı aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yetiştirdiğimiz tavuk ve kazları satmak yerine maddi durumu iyi olmayan, belirlediğimiz ailelere ulaştırmayı daha uygun bulduk. Her fırsatta ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzde organik yemlerle yetiştirdiğimiz tavuk ve kazları, kesim ve paketlemesini Halk-Et Kombinamızda gerçekleştirdik. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bağlık ekiplerimiz de dağıtımını yaptı.” şeklinde konuştu.

Üretken belediyeciliği her anlamda gerçekleştirmeye gayret ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Aşgın, buna benzer çalışmaları artıracaklarını sözlerine ekledi.