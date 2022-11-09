Sivas’ın Gemerek ilçesinde belediye tarafından yaptırılan GES sayesinde belediyenin kasasına aylık 700 bin lira bir para girecek.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde belediye tarafından yaptırılan GES sayesinde belediyenin kasasına aylık 700 bin lira bir para girecek.

Gemerek Belediyesi örnek bir projeye imza attı. Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak isteyen belediye Güneş Enerji Santrali projesi için kolları sıvadı. Çalışmalara başlanılan proje tamamlandığında yaklaşık 2 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Bu çerçevede temel atma programı düzenlendi. Programa Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı, Gemerek Kaymakamı Muhammed Taha Büyükserin ve bazı ilçe protokol üyeleri katıldı. Burada konuşan Başkan Kılıçdağı, GES’in 600-700 bin lira arasında belediyeye bir gelir sağlayacağını söyledi.

“Yaklaşık 1 megawatt gücünde”

GES’in yaklaşık 1 megavat gücünde olacağını söyleyen Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı, “ Şuanda projenin gerçekleştirildiği alan ilçemizin en çok güneş alan bölgesidir. Sabah 07.00’dan akşam 19.00’a kadar kesintisiz güneş alıyor. Enerjide dışarıya bağımlı olduğumuz için ülkemizin ve ilçemizin yenilenebilir enerji kaynaklarını faaliyete geçirmek zorundayız. Bu projeyi faaliyete geçirebilmek için çok büyük mücadeleler verdik. Yaklaşık 1 megawatt gücünde olan Gemerek Belediyesi Güneş Enerjisi bugünün şartlarında 600-700 bin lira arasında belediyemize gelir sağlayacaktır” dedi.

Gemerek Kaymakamı Muhammed Taha Büyükserin ise “Burada en önemli konu Dünya’nın kıt kaynaklarını verimli şekilde kullanılması ve fosil yakıtların çevremize ve doğaya verdiği zararın azaltılması başlığı altından hareket edersek buna benzer kaynakların kullanımını artarak yaygınlaşması hem ilçemiz hem de dünyamız için çok daha faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyorum” şeklinde konuştu.