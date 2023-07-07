Karaman Belediyesi tarafından yapımına başlanan Şehir Parkı’nda çalışmalar yoğun bir tempoyla devam ederken, projenin yüzde 80’lik kısmı tamamlandı.

Şeyh Şamil Mahallesinde tren yolu kenarında yer alan 38 bin metrekarelik alanda yapımı devam eden park, içinde birçok sosyal donatıyı barındırması açısından vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek ve bölgeye canlılık getirecek. Karaman’ın en modern sosyal tesislerinden birisi olacak olan parkın içerisinde; su bisikleti ile gezilebilecek gölet, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolu, paten ve kaykay pisti, satranç oyun sahası, kafeterya ve otopark yer alıyor. Ayrıca vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebilmeleri için ada içerisinde anfi tiyatroda sinema ve gösterilerin yapılabilmesi için bir alan da tasarlandı. Çalışmalar çerçevesinde kafeterya, WC, yürüyüş yolları, aydınlatma ve otopark alanlarının inşası büyük ölçüde tamamlanırken gölet, çocuk oyun alanı, satranç sahası, bisiklet yolu, paten ve kaykay pisti, yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları ise sürüyor. Şehir Parkı tamamlanıp hizmete açıldığında kentin en gözde mekanlarından biri olacak.