Bilecik Belediyesi turnuvaya 3’üncülükle veda etti.

Bilecik’in ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Cumhuriyetin 100. yılında ‘Gelin Sporda Buluşalım’ etkinliği kapsamında düzenlenen Kamu Spor Oyunları Basketbol Erkekler Marmara Bölge Şampiyonasında Bilecik Belediye takımı 3’üncü oldu. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı takımı ziyaret ederek başarılarını tebrik etti. Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenen spor kutlamaları belediye takımına 3’üncülük kazandırdı.