Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek olan spor salonunda kayıtlar başladı. Fitness, reformer ve pilates dalında hizmet verilecek spor salonu haftanın 5 günü açık olacak.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek olan spor salonunda kayıtlar başladı. Fitness, reformer ve pilates dalında hizmet verilecek spor salonu haftanın 5 günü açık olacak.

Düzce Belediyesi, sağlıklı yaşam noktasında gerçekleştirdiği sportif hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Yaz ve Kış Spor Okulları başta olmak üzere Millet bahçesinde açık hava spor etkinlikleri gerçekleştiren Düzce Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösterecek olan spor salonu ile de vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Düzce Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında haftanın 5 günü 09.00 – 20.00 saatleri arasında Bahçeşehir 3. bölgede bulunan belediye ek hizmet binasında faaliyetlerini yürütecek olan spor salonundan tüm vatandaşlar yararlanabilecek.

3 gün erkekler 2 gün kadınlar

Fitness, reformer ve pilates dallarında sportif aktivitelerin modern ekipmanlar ve uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirileceği, Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri erkeklere, Salı ile Perşembe günleri ise kadınlara hizmet verecek olan tesiste üye kayıtları alınmaya başladı.