Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Bürosu, yarımada genelinde sağlık bakımını yapamayan hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlara tıbbi bakım ve sağlık hizmeti vermeye devam ediyor.

Ortakent Mahallesinde yer alan Sağlık Hizmetleri Bürosu, reçeteli enjeksiyonlar, yara ve yanık tedavileri, pansuman; tansiyon, şeker, ateş ve solunum takibi, vücut ölçüm takibi gibi rutin kontroller ve tıbbi uygulamalar yapıyor.

1 ambulans ve 2 engelli hasta nakil aracının yer aldığı merkezde kendi imkanları ile hastaneye gidemeyen, hastanede tedavisi bitmiş ve evine dönmesi gereken yatağa bağımlı, engelli ve tekerlekli sandalyeye muhtaç hastalara da hizmet veriliyor.

2024 yılı içinde 3 bin 650 hastaya tıbbi uygulama yapan Sağlık Hizmetleri Bürosu, 180 vatandaşa vücut ölçüm takibi, 560 sıhhi işletmeye hijyen kontrolü gerçekleştirdi. 276 ambulans ve 340 engelli hasta nakil aracı ile hasta transferi de yapan ekipler, 98 ölüm belgesi ve cenaze yol izin belgesi düzenledi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çalışmalarla ilgili, “Yerel yönetim olarak sosyal belediyecilik anlayışımızla Bodrum genelinde tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı, onların ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi önemsiyoruz. Sağlık hizmetleri kapsamında desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımıza Sağlık Hizmetleri Büromuz büyük bir özveriyle hizmet veriyor. Halkımızla etkili iletişimi sürdürecek, elimizden geldiğince onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.