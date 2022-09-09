Ceylanpınar Belediyesi bünyesinde çalışan personellere 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası nedeniyle “Kronik Hastalıklarda Tarama ve İzlemler” temalı konferans düzenlendi.

Ceylanpınar Belediyesi bünyesinde çalışan personellere 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası nedeniyle “Kronik Hastalıklarda Tarama ve İzlemler” temalı konferans düzenlendi.

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla Ceylanpınar İlçe Sağlık müdürlüğünce belediye bünyesinde çalışan personellere yönelik “Kronik Hastalıklarda Tarama ve İzlemler” temalı konferans verildi. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası nedeniyle Ceylanpınar Belediye meclis toplantı salonunda düzenlenen konferansta personeller bir araya geldi. Gerçekleştirilen konferansta Diyetisyen Fatoş Akıl, toplumun sağlık okuryazarlığının ve hastalık farkındalığının artırılması, bulaşıcı olan ve olmayan hastalıkların önlenmesi, hastalıkların erken tanınması ve tedavi edilmesi konularında bilgilendirmede bulundu.