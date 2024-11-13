Yeşilay ekipleri tarafından Çorum Belediyesi Kültür Merkezlerinde görev yapan öğretmenler, bağımlılığa karşı bilinçlendirildi.

Çorum Belediyesi Kültür Merkezlerinde görev yapan öğretmenlere Yeşilay tarafından bağımlılık konusunda farkındalık eğitimi verildi. Yeşilay Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen farkındalık eğitimine Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Mustafa Yaşar, Gençlik Merkezleri Koordinatörü Mehmet Aşgın ve Çorum Belediyesi Kültür Merkezleri’nde görev yapan öğretmenler katıldı. Yeşilay Sosyal Hizmet Uzmanı Aliyenur Kantar tarafından verilen hizmet içi eğitimde bağımlılığın zararlarından bahsedilirken, bağımlılıkla nasıl mücadele edileceği ile ilgili de bilgiler verildi.