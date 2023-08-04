Nevşehir Belediyesi ekipleri, sabah erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlara poğaça, simit ve meyve suyu ikram etti.

Nevşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Turkuaz Masa görevlileri, kentin farklı mahallelerinde sabah erken saatlerde işe gitmek için evlerinden çıkan ve kahvaltı yapmak için zaman bulamayan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Sabah saatlerinde sokakta karşılaştıkları ve duraklarda işlerine gitmek için otobüs bekleyen vatandaşlara poğaça, simit ve meyve suyu ikram eden Turkuaz Masa görevlileri, esnaflara ve vatandaşlara Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın selamlarını ileterek hayırlı işler diledi.