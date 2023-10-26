Ordu’nun Altınordu Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile kadın çalışanlara yönelik ‘meme kanseri farkındalığı’ eğitimi düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı’nın ülke genelinde sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde düzenlenen eğitim seminerinde meme kanserinin tanısı, korunma yolları, taramada neler yapıldığı, kişilerin kendi kendini muayene yöntemi gibi konularda bilgi verildi. Her yıl ekim ayında düzenlenen ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı” çerçevesinde düzenlenen eğitim seminerinde Ordu Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ayşe Burcu Yavuzarslan ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) görevli Dr. Nisanur Çay tarafından çalışanlar bilgilendirildi.

Meme kanserinin erken tanısı, taranması ve önlenmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Uzman Dr. Ayşe Burcu Yavuzarslan, “Meme kanserinin erken tanıda iyileşme oranı yüzde 98’dir. Ayrıca ne kadar erken tanı konursa sonuçlar o kadar yüz güldürecektir. Erken tanı için ayda bir kendi kendimizi muayene edeceğiz, 20 yaş sonrası iki yılda bir, 40 yaş sonrası yılda bir mutlaka hekime muayene olacağız. Ayrıca 40 yaşından sonra mamografi çektireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Meme kanserinin dünyada en sık görülen kanser türünden biri olduğunun altını çizen Dr. Nisanur Çay ise sigara ve alkolden uzak durarak, kilo kontrollerinin yapılarak meme kanseri riskinin yüksek oranda azaltılabileceğini söyledi.

Eğitim semineri, soru cevap kısmı ile son bulurken, hekimler ve eğitime katılan personeller emeği geçenlere teşekkür etti.